وزير الدفاع السوداني ورئيس الأركان يبحثان مع "أفريكوم" التعاون العسكري

السودان - (أ ش أ)

بحث الفريق الركن يسن إبراهيم يسن وزير الدفاع السوداني، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مع السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، التعاون العسكري بين البلدين.

والتقى الفريق الركن يسن إبراهيم يسن، اليوم الثلاثاء في الخرطوم، مع السفير أندرو يونج، والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، والسفيرة مها أيوب مدير إدارة أمريكا بوزارة الخارجية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجالات التعاون العسكري.

وقدم وزير الدفاع السوداني، خلال اللقاء، تقريرا حول اتفاق السلام ومجريات تنفيذ الترتيبات الأمنية بمراحلها المختلفة، مشددا على دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة لإنجاح العملية وضمان استقرار السودان.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان، أن القوات المسلحة تتطلع لبناء وتطوير علاقات التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، مثمنا الزيارة وما تخلص إليه من نتائج في هذا الصدد.

من جهته، أكد السفير أندرو يونج، سعي بلاده وحرصها على تطوير علاقات التعاون العسكري، مشيرا إلى أهمية دعم وتعزيز الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة السودانية في سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وحفظ الأمن والاستقرار وإقرار الديمقراطية وحماية مصالح الشعب ومكتسباته.