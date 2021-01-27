بايدن: الولايات المتحدة ستشتري 200 مليون جرعة لقاح إضافية
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن بلاده فرضت تدابير جديدة للتعامل مع الوافدين إليها تحسبًا للسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
كما أعلن بايدن في مؤتمر صحفي بشأن اللقاحات وأزمة كورونا، أن الولايات المتحدة ستشتري نحو 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا، معربًا عن آماله في أن تحصل بلاده عليها بحلول الصيف المقبل.
وأضاف بايدن أن إمدادات اللقاح الإضافية ستكون كافية لتطعيم 300 مليون أمريكي بنهاية الصيف وبداية الخريف.
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