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البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة المشيشي

12:21 ص الأربعاء 27 يناير 2021
البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة المشيشي

البرلمان التونسي

وكالات

منح البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي، حسبما ذكرت العربية.

وقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عقب التصويت على منح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومته، إنه لم يفقد الأمل في الدولة مؤكدًا أ، مؤسساتها لا زالت صامدة.

وتابع أنه يثق في مؤسسات الدولة، وأن على القضاء النظر في شبهات الفساد.

اقترح المشيشي تعديلاً واسعًا على حكومته، وهي خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد، أمس الاثنين معتبرًا أنها مخالفة للدستور.

وعبر الرئيس التونسي، صراحة عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرًا أنه "تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح"، مؤكدًا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم. وهذا الأمر فتح نقاشًا دستوريًا في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن.

ويعد رد فعل الرئيس سابقة في تونس ما بعد الثورة.

البرلمان التونسي هشام المشيشي مؤسسات الدولة قيس سعيد التعديلات الوزارية

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