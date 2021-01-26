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وزيرة مكسيكية: الرئيس يتعافى بشكل جيد من إصابته بكورونا

08:13 م الثلاثاء 26 يناير 2021
وزيرة مكسيكية: الرئيس يتعافى بشكل جيد من إصابته بكورونا

اندريس مانويل لوبيز أوبرادور

المكسيك - (أ ش أ)

قالت وزيرة الداخلية المكسيكية أولغا سانشيز اليوم الثلاثاء إن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتعافى بشكل جيد من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مسؤول صحي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الرئيس "في حالة مستقرة" وإن الأعراض خفيفة حتى الآن، مضيفًا أن فريقًا من المتخصصين يعتني بصحة الرئيس.

وقد أعلن أوبرادور أمس الأول الأحد، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ بتلقي العلاج.

وتواجه المكسيك موجة وبائية ثانية، وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت حتى الآن نحو 150 ألف وفاة وحوالي 1.8 مليون إصابة.

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أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكي فيروس كورونا المكسيك أولغا سانشيز

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