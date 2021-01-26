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مسئول أممي: الهجمات على بعثتي مالي وأفريقيا الوسطى لن تمر دون عقاب

03:44 م الثلاثاء 26 يناير 2021
مسئول أممي: الهجمات على بعثتي مالي وأفريقيا الوسطى لن تمر دون عقاب

المجلس العسكري في مالي

نيويورك - أ ش أ
أكد رئيس عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا أن الهجمات التى شنتها الجماعات المسلحة ضد بعثات حفظ السلام في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت عن مقتل نحو 9 جنود من قوات حفظ السلام الأممية، لن تمر بدون عقاب.
وقال في بيان صادر اليوم الثلاثاء إن قوات حفظ السلام في مالي (مينوسما) وجمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) دفعت ثمنا باهظا منذ مطلع العام الجاري حيث قتل خمسة من جنود حفظ السلام في مالي وقتل أربعة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه في أعقاب الهجوم الدامي التي تعرضت له قوات مينوسكا في أفريقيا الوسطى يوم الإثنين الماضي تم دعوة جميع أطراف النزاع عبر موقع "تويتر" لوقف العنف.
وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك فإن هذه الخسائر الفادحة تعكس مرة أخرى البيئة الصعبة التي تعمل فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية السكان ودعم عمليات السلام" ، موضحًا أن هذه المهام أصبحت أكثر تعقيدًا. في سياق الوباء العالمي.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، ورئيس عمليات السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن أدانوا بشدة هذه الهجمات وقدموا تعازيهم لأسر الضحايا وحكوماتهم.

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جان بيير لاكروا مالي الجماعات المسلحة

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