ولي عهد البحرين يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

وكالات:

التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي.

وأكّد ولي العهد البحريني خلال لقائه المسؤول الأمريكي في قصر الرفاع، الثلاثاء، أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الصديقة تستند لأسسٍ قوية وراسخة.

وأشار إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة، خاصة في المجالين العسكري والدفاعي، بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين على نحو يخدم الأمن والسلام في المنطقة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

بدوره، نوّه قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجرى اللقاء بحضور وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.