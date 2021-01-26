أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة الدوري المصري عبلة الكحلاوي لقاح كورونا تصفية الحديد والصلب تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

ولي عهد البحرين يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

03:40 م الثلاثاء 26 يناير 2021
ولي عهد البحرين يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

ولي عهد البحرين يلنقي قائد القيادة المركزية الأمري

وكالات:
التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي.
وأكّد ولي العهد البحريني خلال لقائه المسؤول الأمريكي في قصر الرفاع، الثلاثاء، أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الصديقة تستند لأسسٍ قوية وراسخة.
وأشار إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة، خاصة في المجالين العسكري والدفاعي، بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين على نحو يخدم الأمن والسلام في المنطقة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

1

بدوره، نوّه قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجرى اللقاء بحضور وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة القيادة المركزية الأمريكية

الخبر التالى:

شكري عن اتفاق العلا: لعله ينبئ بتغيُّر في طبيعة العلاقات مع قطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 162486

    عدد المصابين

  • 127001

    عدد المتعافين

  • 9012

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 99730175

    عدد المصابين

  • 71709749

    عدد المتعافين

  • 2137855

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمدة يومين.. علماء يطورون بخاخا جديدا للأنف يمكنه منع الإصابة بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا