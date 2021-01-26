إصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي- (بي بي سي):

أصيب أغنى رجل في أمريكا اللاتينية، كارلوس سليم، بفيروس كورونا.

وقالت عائلة الملياردير المكسيكي البالغ من العمر 80 عاما، إن الأعراض التي ظهرت عليه لم تكن بالكبيرة وإنه قرر عزل نفسه.

ويأتي هذا الأمر غداة الإعلان عن إصابة الرئيس المكسيكي، أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، بالمرض ذاته.

وتحل المكسيك في المرتبة الرابعة فيما يتعلق بعدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، حيث أودى الوباء بأرواح أكثر من مائة وخمسين ألف شخص.