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أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا "شديدة العدوى"

04:08 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا "شديدة العدوى"

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):
أعلن مسؤولون في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الاثنين أنه تم تأكيد ظهور حالة الإصابة الأولى في الولايات المتحدة لسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.

وذكر المسؤولون أنه تم اكتشاف إصابة أحد سكان مينيسوتا الذي سافر مؤخرا إلى البرازيل بكوفيد- 19، المرض الناجم عن الفيروس.

ويسود اعتقاد بأن ما يسمى بسلالة "بي. 1" شديدة العدوى، وأنها ساهمت في الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة في مدينة ماناوس البرازيلية.

كما يُعتقد أيضا أن سلالتين أخريين من فيروس كورونا، تم اكتشافهما في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ينتقلان بسهولة أكبر.

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