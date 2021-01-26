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كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360

02:36 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):
استقرت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 75 ألفا و521 إصابة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سول.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1360 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 62 ألفا و956 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا سول

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