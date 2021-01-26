كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360
سول - (د ب أ):
استقرت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 75 ألفا و521 إصابة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سول.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1360 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 62 ألفا و956 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
162486
عدد المصابين
-
127001
عدد المتعافين
-
9012
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
99730175
عدد المصابين
-
71709749
عدد المتعافين
-
2137855
عدد الوفيات
إعلان