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مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

02:01 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
باتت إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قريبة، حيث يستعد مجلس النواب الأمريكي لتقديم لائحة الاتهام بالتقصير إلى مجلس الشيوخ.

وستتم قراءة اللائحة التي تحمل تهمة "التحريض على العصيان" أمام مجلس الشيوخ في الساعة السابعة مساء الاثنين (0000 صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش".

ويواجه ترامب الاتهام بالتقصير للمرة الثانية، وهو ما لم يواجهه أي رئيس أمريكي آخر، بسبب اقتحام مثيري الشغب المؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول في واقعة دموية في السادس من يناير.

ووفقا لقواعد الاتهام بالتقصير، يؤدي وصول لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ رسميا إلى بدء المحاكمة، والتي ستكون الأولى التي يواجهها رئيس أمريكي بعد ترك منصبه.

ورغم ذلك، وافق قادة مجلس الشيوخ على تعديل القواعد من خلال تسليم لائحة الاتهام مساء الاثنين ثم تأخير البداية الفعلية إلى الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير.

وهاجم حشد عنيف من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول بعد أن استغل خطابته النارية في تجمع للترويج لمزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات.

مجلس النواب الأمريكي واشنطن ترامب أمريكا

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