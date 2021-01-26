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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة

01:58 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة

جانيت يلين

واشنطن - (د ب أ):
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين للمصادقة على تولي جانيت يلين، مرشحة الرئيس جو بايدن، منصب وزيرة الخزانة.

وصوت 84 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح يلين مقابل 15 صوتا ضد المصادقة على تعيينها.


ويلين هي خبيرة اقتصادية تحظى باحترام كبير وتتمتع بالخبرة، وقد ترأست في السابق مجلس الاحتياط الاتحادي ومجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.

ودعت يلين في الأشهر القلائل الماضية إلى استخدام التحفيز المالي لمكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وستكون يلين أول امرأة تتولى مسؤولية وزارة الخزانة.

جانيت يلين مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن

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