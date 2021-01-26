أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621
واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 25.2 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 419 ألفا و 621 وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت هذه الزيادة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومي البالغ 0.7% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة
بلغ 3.17 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 0.5% عن نفس الوقت من اليوم السابق.
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