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أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621

01:57 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621

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واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 25.2 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 419 ألفا و 621 وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت هذه الزيادة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومي البالغ 0.7% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة
بلغ 3.17 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 0.5% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

أمريكا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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