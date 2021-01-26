‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران

وكالات

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قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في ظل أي صراع مسلح مع إيران، وذلك خلال تفقدن 3 مواقع في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وأكد ماكنزي أنه ينبغي التفكير في مواقع أخرى بعيدة لإدخال القوات إلى مسرح العمليات العسكرية.

وقال ماكنزي إنه على مدار العام الماضي أو أكثر أجرى الجيش عدة عمليات تجريبية تدريبية في المواقع لنقل المعدات من وإلى المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم نقل القوات والأصول الجوية والأسلحة عبر الموانئ والقواعد لإثبات كيفية استخدام المواقع لنشر القوات العسكرية مع احتمال أقل تعرضًا للصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأكد أن القواعد الجديدة لا تُستخدم في تعزيز الحرب مع إيران.