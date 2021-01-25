أكثر الكلمات إنتشاراً

عبلة الكحلاوي التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة الدوري المصري تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

"فايزر" تزيد من إمداداتها بلقاح كورونا للنمسا

02:34 م الإثنين 25 يناير 2021
"فايزر" تزيد من إمداداتها بلقاح كورونا للنمسا

لقاح فايزر

فيينا - أ ش أ

تتلقى الحكومة النمساوية 1.1 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد " فايزر - بيونتك " بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري بدلا من 900 ألف جرعة التى كان مخططا لها مسبقا على أن يصل اللقاح إلى أكثر من 60 فى المائة من السكان بنهاية العام الجاري.

وقال روبن ميلر المدير الإداري لشركة فايزر النمسا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الشركة فى طريقها للتغلب على مشكلة اختناقات الإمدادات التي حدثت مؤخرا.

وأشار ميلر إلى أن لقاح "فايزر - بيونتك" بلغت طاقة الإنتاج منه 1.3 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم وقد زادت هذه الطاقة حاليا إلى حوالي ملياري جرعة بسبب التعديلات الجارية حاليًا في مصنع الشركة في بلجيكا.

وأضاف ميلر أنه خلال العام الجاري يمكننا توفير 11.1 مليون جرعة من لقاح كورونا في النمسا بما يغطي احتياجات نحو 62 بالمائة من السكان.

وذكر ميلر أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي زادت طلبات اللقاح من 300 مليون جرعة إلى حوالي 600 مليون جرعة ، لافتا إلى وجود خطط مكثفة لزيادة إنتاجنا في أوروبا.

وأوضح ميلر أنه إلى جانب مصنع بلجيكا هناك مصنع جديد في ماربورغ بألمانيا سوف يبدأ انتاجه في شهر فبراير المقبل وقد حصل على كافة التصاريح المطلوبة.

هذا المحتوى من

لقاح فايزر فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

بايدن يعزز الصناعة الأمريكية مستعيدا "شعار ترامب المفضل"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 160463

    عدد المصابين

  • 125603

    عدد المتعافين

  • 8853

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 98198827

    عدد المصابين

  • 70600628

    عدد المتعافين

  • 2102965

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعمير وتغيير الواقع.. 25 رسالة من السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا