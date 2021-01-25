أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و766 والوفيات 909
سيدني - (د ب أ):
بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في أستراليا 28 ألفا و766 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سيدني.
وسجلت البلاد 909 وفاة بشكل إجمالي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 25 ألفا و985 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.
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