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أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و766 والوفيات 909

03:21 ص الإثنين 25 يناير 2021
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و766 والوفيات 909

فيروس كورونا

سيدني - (د ب أ):

بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في أستراليا 28 ألفا و766 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سيدني.

وسجلت البلاد 909 وفاة بشكل إجمالي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 25 ألفا و985 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.

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