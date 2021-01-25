أكثر الكلمات إنتشاراً

التطعيم ضد كورونا تنصيب بايدن فيروس كورونا الطقس احتجاجات تونس زواج التجربة الدوري المصري تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا قانون السايس

تقارير: بايدن سيجدد قيود السفر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل

03:19 ص الإثنين 25 يناير 2021
تقارير: بايدن سيجدد قيود السفر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجديد فرض قيود السفر على معظم غير المواطنين الذين كانوا في الفترة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل، وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكتا "سي إن إن" و "إن بي سي" بأنه إلى جانب توسيع قيود السفر، سيفرض البيت الأبيض قيودا على الأشخاص الذين كانوا في جنوب إفريقيا، حيث تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا في قلق العلماء.

وقال البيت الأبيض بالفعل إن الإدارة تخطط لتجديد قيود السفر، التي أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهائها يوم الثلاثاء.

وكتبت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع: "مع تفاقم الجائحة، وظهور المزيد من السلالات المعدية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

وأضافت: "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة رفع هذه القيود في [26 يناير]. وفي الواقع، نحن نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر الدولي من أجل التخفيف من انتشار كوفيد-19".​

جو بايدن الاتحاد الأوروبي بريطانيا البرازيل

الخبر التالى:

لجنة الانتخابات في البرتغال: إعادة انتخاب الرئيس ريبيلو دي سوزا لولاية ثانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 160463

    عدد المصابين

  • 125603

    عدد المتعافين

  • 8853

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 98198827

    عدد المصابين

  • 70600628

    عدد المتعافين

  • 2102965

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا