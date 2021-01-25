فرانس برس: الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا، وفق فرانس برس.

و أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن أوبرادور سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة عبر تغريدة في "تويتر" أن الطرفين سيبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين وكذلك توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.​