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فرانس برس: الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

03:03 ص الإثنين 25 يناير 2021
فرانس برس: الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

اندريس مانويل لوبيز أوبرادور

أعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا، وفق فرانس برس.

و أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن أوبرادور سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة عبر تغريدة في "تويتر" أن الطرفين سيبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين وكذلك توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.​

لوبيز أوبرادور المكسيك فيروس كورونا وزارة الخارجية المكسيكية

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