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كوريا الجنوبية: حصيلة إصابات كورونا تتخطى 75 ألفا والوفيات 1349

02:19 ص الإثنين 25 يناير 2021
كوريا الجنوبية: حصيلة إصابات كورونا تتخطى 75 ألفا والوفيات 1349

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

استقرت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية عند 75 ألفا و84 إصابة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سول.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1349 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 62 ألفا و530 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.​

فيروس كورونا كوريا الجنوبية كوفيد 19

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