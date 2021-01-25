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بايدن يبحث هاتفيا مع ماكرون قضايا الشرق الأوسط والصين ضمن ملفات أخرى

01:54 ص الإثنين 25 يناير 2021
بايدن يبحث هاتفيا مع ماكرون قضايا الشرق الأوسط والصين ضمن ملفات أخرى

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة ملفات يوم الأحد، وتعهد الرئيسان بالتنسيق عن كثب بشأن مواجهة تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي العالمي، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وجاء في البيان أن بايدن "شدد أيضا على إلتزامه بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي، بما في ذلك من خلال (حلف شمال الأطلسي) الناتو وشراكة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي".

كما اتفق الرئيسان على العمل معا بشأن القضايا المتعلقة بالصين والشرق الأوسط وروسيا ومنطقة الساحل في إفريقيا.

وتحدث بايدن في وقت سابق مع قادة كندا وبريطانيا والمكسيك في أولى مكالماته الرئاسية منذ تنصيبه الأسبوع الماضي.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وباريس توترًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب محاولة فرنسا فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

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