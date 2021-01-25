اليابان: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 365 ألفا و881 ألفا والوفيات 5119
طوكيو - (د ب أ):
استقرت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 365 ألفا و881 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت طوكيو.
وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 5119 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 290 ألفا و386 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.
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