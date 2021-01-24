ألمانيا تدين سياسات أردوغان القمعية ضد رموز المعارضة التركية

ألمانيا - (أ ش أ)

أدانت ألمانيا سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، ضد رموز المعارضة التركية.

وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيربل كوفلر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن إلغاء براءة المعارض التركي عثمان كافالا و8 متهمين معه يوم 22 يناير هو أمر لا يمكن تفهمه، مضيفة أن القرار التركي ضد كافالا يسير إلى الحالة التي وصل إليها القانون في تركيا.

وبحسب موقع "تركيا الآن" فقد ألغت محكمة في اسطنبول، في 22 يناير الجاري، قرار تبرئة المعارض التركي والمدافع عن حقوق الإنسان "عثمان كافالا" على خلفية دوره في احتجاجات عام 2013 ضد الحكومة، مما يمهّد لإعادة محاكمته.

كان الاتحاد الأوروبي قد أدان في وقت سابق اعتقال المعارض التركي عثمان كافالا، المسجون منذ أكثر من عام.

وقال الاتحاد، في بيان له، "كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد توصلت، منذ أكثر من عام، إلى أن اعتقال عثمان كافالا واحتجازه السابق للمحاكمة تم في غياب أدلة تدعم الاشتباه في أنه ارتكب جريمة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد طالبت الحكومة التركية، بالإفراج عن المعتقل عثمان كافالا، وشددت الخارجية الأمريكية في بيان لها، على أهمية احترام الالتزامات الدولية، وقالت: "ندعو تركيا إلى الامتثال لالتزامها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا من الاحتجاز، مع السعي إلى حل عادل وشفاف وسريع لقضيته".