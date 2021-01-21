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رئيس مكافحة الأمراض بإفريقيا: جميع أنحاء القارة تحتاج إلى الأكسجين

03:44 م الخميس 21 يناير 2021
رئيس مكافحة الأمراض بإفريقيا: جميع أنحاء القارة تحتاج إلى الأكسجين

فيروس كورونا في افريقيا

نيروبي/كيب تاون - (د ب أ):

قال رئيس مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، اليوم الخميس، إن القارة ليس لديها إمدادات كافية من الأكسجين لعلاج جميع المرضى خلال الموجة الثانية من تفشي جائحة كورونا.

وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، جون نكينجاسونج، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لقد صارت هناك حاجة ماسة للغاية من أجل الحصول على الأكسجين في جميع أنحاء القارة".

وأوضح نكينجاسونج أن الدول الإفريقية تحتاج بصورة عاجلة إلى إقامة شراكات دولية، من أجل تعزيز الحصول على إمدادات الأكسجين، مثلما تم القيام به للحصول على المعدات الطبية والأدوية الأخرى الخاصة بعلاج مرضى "كوفيد-19".

وفي بيان منفصل، حذر ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، من أن "توفر القدر الكافي من الأكسجين صار يمثل تحديا في بعض الحالات".

وقد سجلت إفريقيا حتى الآن ما يقرب من 3.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 81 ألفا و800 حالة وفاة مرتبطة بالاصابة بالفيروس.

ومع تسجيلها نحو 3ر1 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، تعد دولة جنوب إفريقيا الأكثر تضررا في القارة السمراء.

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