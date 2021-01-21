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مصر تؤكد وقوفها إلى جانب العراق بعد تفجيري بغداد

01:25 م الخميس 21 يناير 2021
مصر تؤكد وقوفها إلى جانب العراق بعد تفجيري بغداد

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - ( د ب أ):

أدانت مصر، اليوم الخميس، الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.

وأكدت مصر، في بيان صحفي أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم، مُجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.

وكان المدير العام لدار الدفاع المدني العراقية كاظم بوهان أعلن اليوم مقتل ٢٨ مدنيا وإصابة ٧٣ آخرين في تفجير مزدوج بحزامين ناسفين في ساحة الطيران وسط بغداد.

وزارة الخارجية المصرية بغداد العراق

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