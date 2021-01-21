أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

ماذا قالت أنجيلا ميركل عن بايدن؟

01:14 م الخميس 21 يناير 2021
ماذا قالت أنجيلا ميركل عن بايدن؟

أنجيلا ميركل

واشنطن- (بي بي سي):

أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحر التهاني بمناسبة تنصيب جو بايدن وكمالا هاريس، واصفة الحدث بأنه "احتفال حقيقي بالتاريخ الأمريكي"

وقالت ميركل إنها تتطلع إلى فصل جديد من الصداقة والتعاون الألماني الأمريكي.

لكن ميركل ستختبر هذه الصداقة في وقت مبكر فألمانيا تصر على أن خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 هو ليس قضية سياسية، وتسعى ألمانيا إلى بنائه قريبا.

ومن المقرر أن تتناول ميركل العلاقات الأمريكية الألمانية بالتفصيل خلال محاضرة ستقدمها صباح اليوم.

هذا المحتوى من

أنجيلا ميركل بايدن جو بايدن تنصيب بايدن

الخبر التالى:

بكين تهنئ بايدن وتدعو إلى "الوحدة" في العلاقات الثنائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 158963

    عدد المصابين

  • 124605

    عدد المتعافين

  • 8747

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 97230307

    عدد المصابين

  • 69732361

    عدد المتعافين

  • 2080304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الأمطار الأربعاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا