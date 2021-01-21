ماذا قالت أنجيلا ميركل عن بايدن؟
واشنطن- (بي بي سي):
أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحر التهاني بمناسبة تنصيب جو بايدن وكمالا هاريس، واصفة الحدث بأنه "احتفال حقيقي بالتاريخ الأمريكي"
وقالت ميركل إنها تتطلع إلى فصل جديد من الصداقة والتعاون الألماني الأمريكي.
لكن ميركل ستختبر هذه الصداقة في وقت مبكر فألمانيا تصر على أن خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 هو ليس قضية سياسية، وتسعى ألمانيا إلى بنائه قريبا.
ومن المقرر أن تتناول ميركل العلاقات الأمريكية الألمانية بالتفصيل خلال محاضرة ستقدمها صباح اليوم.
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