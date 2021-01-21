للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. وزير الخارجية البريطاني في السودان

وكالات:

في أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد، وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى الخرطوم، الخميس، لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة هبة محمد علي، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري، للتأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.

وسيدور النقاش حول كيفية عمل المملكة المتحدة والسودان معا بشكل وثيق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأثناء وجوده في الخرطوم، سيلتقي راب بعدد من شخصيات المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك محامية حقوق الإنسان، سامية الهاشمي، وشخصيات بارزة من قوى الثورة، للتعرف على رؤيتهم لمستقبل السودان ومناقشة كيف يمكن للمملكة المتحدة تقديم المزيد من الدعم.

ووفق (سونا)، سيطلع راب أيضًا على ما يقدمه التمويل البريطاني من مساعدة غذائية منقذة للحياة للمجتمعات الضعيفة، ويتحدث مع عدد من العائلات المستفيدة من هذا الدعم.

كما سيلتقي وزير الخارجية البريطاني مع رئيس لجنة التحقيق في أحداث 3 يونيو الدكتور نبيل أديب، وناشطين مدنيين.

وتشكل هذه الزيارة جزءا من أول جولة خارجية لوزير الخارجية البريطاني في عام 2021.