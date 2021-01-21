العراق: ارتفاع عدد ضحايا تفجير بغداد إلى 65 قتيلًا وجريحًا

بغداد- أ ش أ:

أعلن مصدر أمني عراقي ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التفجير المزدوج، الذي وقع في وقت سابق الخميس وسط العاصمة بغداد، إلى 21 قتيلا و44 جريحا.

وأشار المصدرإلى وجود انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء، وتم غلق بواباتها الرئيسية، بحسب قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وتعرضت ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم إلى وقوع انفجار مزدوج بواسطة أحزمة ناسفة.