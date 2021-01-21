رئيس كوريا الجنوبية يبعث برقية تهنئة لبايدن

سول - (د ب أ):

بعث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الخميس برقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية فقد أكد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة لتوطيد التحالف بين البلدين، والسلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وأعرب مون عن أمله في عقد اجتماع مع بايدن في المستقبل القريب لإجراء حوار صريح إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.