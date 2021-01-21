تنصيب جو بايدن: كيف تفاعل العالم مع تسلم الرئيس الأمريكي الجديد منصبه؟

واشنطن- (بي بي سي):

بعث قادة دول برسائل تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، معربين عن تطلعهم للعمل معه.

ووردت رسائل تهنئة من حلفاء الولايات المتحدة المقربين، وبينهم كندا وإسرائيل وبريطانيا.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن أولويات الطرفين المشتركة، في معالجة قضية تغير المناخ، والتعافي من وباء فيروس كورونا، وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي.

من جهتها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى "إعادة التواصل مع شريك قديم ومحلّ ثقة".

أما روسيا فقالت إنها سترحب بخطوات لتجديد معاهدة "ستارت الجديدة" لخفض الترسانات النووية، التي ينقضي أجلها الشهر المقبل.

واستقبلت الصين انتقال السلطة في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أكثر من 20 عضواً في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وفي وقت سابق، رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بنهاية حقبة ترامب، وحث بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع العقوبات المشددة المفروضة على إيران.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن أول اتصال دولي يجريه بايدن سيكون مع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، يوم الجمعة.

وأعرب ترودو عن خيبة أمله إزاء قرار إلغاء توسيع خط أنابيب كيستون، الذي ينقل النفط من الحقول في كندا إلى المصافي، لكنه أشاد بالتزام بايدن بمكافحة تغير المناخ.