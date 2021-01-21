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ستولتنبرج: تنصيب بايدن بداية فصل جديد للتحالف عبر الأطلسي

11:05 ص الخميس 21 يناير 2021
ستولتنبرج: تنصيب بايدن بداية فصل جديد للتحالف عبر الأطلسي

جو بايدن

بروكسل- أ ش أ:

عبر يانس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، عن ترحيبه بتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكامالا هاريس نائبة له، مشيراً إلى أن الأمر يشكل بداية فصل جديد للتحالف عبر الأطلسي.

وأشار ستولتنبرج، في بيان صدر عنه بمناسبة تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية ونقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الخميس- إلى أهمية الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأضاف المسؤول الأطلنطي أن الحلفاء عملوا معًا على مدى الأعوام السبعين الماضية على ضمان الحرية، السلام والأمن لشعوب بلادهم، مشيرًا إلى أن "القيادة الأمريكية ضرورية لأمننا لأننا نعمل معًا على حماية ديمقراطياتنا وقيمنا والنظام الدولي القائم على القواعد".

وشدد ستولتنبرج على ضرورة الحفاظ على وحدة الحلف لمحاربة الإرهاب خاصة في أفغانستان والعراق ومواجهة دور روسيا "فلا أحد يستطيع مواجهة هذه التحديات بمفرده" على حد وصفه.

ووجه ستولتنبرج الدعوة لجو بايدن لحضور قمة الحلف المقررة في بروكسل في وقت لاحق من العام الحالي.

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