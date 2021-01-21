أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 91 شخصا

10:22 ص الخميس 21 يناير 2021
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 91 شخصا

زلزال إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شهدته مقاطعة سولاويزي الغربية في إندونيسيا الأسبوع الماضي إلى 91 شخصا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إن أكثر من 1100 شخص أصيبوا بعد الزلزال الذي وقع يوم الجمعة، بينهم 253 مصابا في حالة خطيرة ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال إن جميع حالات الوفاة تم تسجيلها في منطقتي ماموجو وماجين الأكثر تضررا.

وذكر جاتي أن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 166 شخصا على الأقل منذ بداية هذا العام.

وقال إن "كوارث الأحوال الجوية المائية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير هي السائدة"، مضيفا أن الفيضانات حدثت في 127 موقعا بأنحاء البلاد.

وأضاف أن الكوارث دمرت قرابة ألفي منشأة من المنازل والمستشفيات ودور العبادة والجسور.

وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هذا الأسبوع ماموجو والمناطق التي ضربتها الفيضانات في جنوب كاليمانتان، ووعد بتقديم مساعدات سريعة للضحايا.

زلزال ندونيسيا لزال إندونيسيا اكرتا

الخبر التالى:

بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا.. من أول مسؤول أجنبي سيجري اتصالا مع بايدن؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 158963

    عدد المصابين

  • 124605

    عدد المتعافين

  • 8747

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 97230307

    عدد المصابين

  • 69732361

    عدد المتعافين

  • 2080304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا