البيت الأبيض: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس،إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بتقييد إيران فيما يخص السلاح النووي، وعلى إيران الالتزام بالاتفاق النووي.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: نتوقع أن يجري بايدن اتصالات مع حلفاء أجانب.
وأوضحت أن الاتفاق النووي سيكون جزء من مشاورات بايدن مع الحلفاء الأجانب.
وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء.
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