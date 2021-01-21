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جو بايدن يحذر أعضاء إدارته

02:05 ص الخميس 21 يناير 2021
جو بايدن يحذر أعضاء إدارته

جو بايدن

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فريق عمله على العمل بصدق لصالح البلاد.

وأوضح بايدن، خلال كلمة من داخل البيت الأبيض أنه "سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأمريكيين باحترام" وأنه "سيتحمل مسؤولية أي خطأ يمكن أن يرتكبه"، وفق سكاي نيوز.

وشدد على أن أبرز التحديات هي توزيع لقاحات كورونا، وعلى ضرورة العمل على تعافي الاقتصاد الأميركي.

جو بايدن البيت الأبيض فريق عمل بايدن

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البيت الأبيض: اتصال بين بايدن وبوتين قريبا

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