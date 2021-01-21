جو بايدن يحذر أعضاء إدارته

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فريق عمله على العمل بصدق لصالح البلاد.

وأوضح بايدن، خلال كلمة من داخل البيت الأبيض أنه "سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأمريكيين باحترام" وأنه "سيتحمل مسؤولية أي خطأ يمكن أن يرتكبه"، وفق سكاي نيوز.

وشدد على أن أبرز التحديات هي توزيع لقاحات كورونا، وعلى ضرورة العمل على تعافي الاقتصاد الأميركي.