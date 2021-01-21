جونز هوبكنز: وفيات كورونا في أمريكا تخطت قتلى عسكرييها في الحرب العالمية الثانية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أرقاماً قياسية في عدد الوفيات.

وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن، تخطى قتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية، وفق سكاي نيوز عربية.

ووصلت خسائر الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية إلى 405 ألف وفاة بين الجنود الأمريكيين وأكثر من 671 ألف جريح حرب.

وتسجل الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم.