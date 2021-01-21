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"عهد جديد".. بايدن: سنعمل على دعم حرية الصحافة

01:31 ص الخميس 21 يناير 2021
"عهد جديد".. بايدن: سنعمل على دعم حرية الصحافة

جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سنعمل على تعافي الاقتصاد الأميركي ودعم حرية الصحافة"، وفق سكاي نيوز.

وصافح جو بايدن، أثناء مسيرة ضمن مراسم تنصيبه على الأقدام إلى البيت الأبيض، اثنان من الصحفيين، الذين كانوا يغطون الحدث، في رسالة حول بدء "عهد جديد" بين البيت الأبيض والصحافة.


وركض بايدن بضع خطوات إلى منطقة مخصصة للصحفيين على جانب الطريق، أثناء مسيره، بعد ظهر الأربعاء، وصافح بقبضته مذيع ومراسل شبكة "إن بي سي"، آل روكر، وقال له: "استمروا في فعل ما تفعلون".

وفعل بايدن نفس الشيء مع الصحفي مايك ميمولي خلال مسيرته للبيت الأبيض، لافتا الأنظار بلفتة قد تطوي صفحة ممزقة من علاقة الصحافة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان بايدن قد ترجل من السيارة الرئاسية، وسار إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن وعائلتها.

جو بايدن دعم حرية الصحافة البيت الأبيض

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