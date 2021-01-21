أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

الصين تمنع بومبيو وساسة أمريكيين من دخولها

01:05 ص الخميس 21 يناير 2021
الصين تمنع بومبيو وساسة أمريكيين من دخولها

مايك بومبيو

بكين - (د ب أ):

فرضت الصين عقوبات على عدد من الساسة المنتمين إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء.

وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ، وأن كلاهما لن يسمح له بعد الآن بدخول الصين.

كما تم منعهم من التعامل مع الشركات الصينية.

وتشمل العقوبات الصينية 28 أمريكيا.

وبحسب البيان ، فرضت العقوبات بعد أن "تدخل بومبيو والآخرون في الشؤون الداخلية للصين ، وقوضوا مصالح الصين ، وأساءوا إلى الشعب الصيني ، وأفسدوا العلاقات الصينية الأمريكية على نحو خطير".

ووصفهم البيان بأنهم "ساسة مناهضون للصين" تدفعهم "المصالح السياسية الأنانية والتحيز والكراهية".

مايك بومبيو الصين دونالد ترامب

الخبر التالى:

"عهد جديد".. بايدن: سنعمل على دعم حرية الصحافة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 158963

    عدد المصابين

  • 124605

    عدد المتعافين

  • 8747

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 97230307

    عدد المصابين

  • 69732361

    عدد المتعافين

  • 2080304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا