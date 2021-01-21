منها رفع حظر السفر من دول مسلمة.. بايدن يوقع على مراسيم تلغي سياسات ترامب

وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، في أول يوم من توليه الرئاسة، على عدة أوامر تنفيذية، تلغي سياسات اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن الصحة والهجرة والمناخ، وقضايا أخرى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن بايدن وقع في يومه الأول من توليه السلطة على "تعليق بناء جدار المكسيك، وإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية".

وأضافت أن "بايدن أصدر 15 أمرا تنفيذيا بينها، إلغاء الحظر المفروض على السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وكان بايدن أكد في كلمة بعد أداء اليمين الدستورية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمر "بلحظة تاريخية" للوصول إلى وحدة البلاد.

وأكد أنه لا يمكن أن تكون السياسة سببا في "حربا شعواء" في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون "الولايات المتحدة أفضل مما هو عليه".

وتابع أنه يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي

وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أهمية القضاء على "إرهاب ذوي البشرة البيضاء"، والإرهاب المحلي.

وأكد أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الأرواح خلال تفشي جائحة كورونا، أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن "حلم العدالة للجميع لا يمكن أن يؤجل بعد اليوم".

وقال بايدن، إن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، بعد أدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، أن الحضور لا يحتفلون اليوم بفوز مرشح، ولكن بانتصار الديمقراطية.

وأدى جوزيف بايدن، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كامالا هاريس، أدت اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".