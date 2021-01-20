واشنطن تشهد احتجاجات محدودة دون حوادث أمنية خلال تنصيب بايدن

واشنطن - (د ب أ)

انتهت مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن دون وقوع أي حوادث أمنية، حيث لم تشهد واشنطن سوى احتجاجات محدودة لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم تتحقق المخاوف من مظاهرات محتملة مؤيدة لترامب تحرض على الاضطرابات في واشنطن وفي مبنى الكابيتول في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت صور مبنى الكابيتول بالولايات حشودًا صغيرة، وفي بعض الحالات متظاهرين منفردين، وهم يحتشدون لدعم ترامب.