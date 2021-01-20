أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

برلمان تونس يحدد موعد جلسة التصويت على التعديل الحكومي الموسع

11:37 م الأربعاء 20 يناير 2021
برلمان تونس يحدد موعد جلسة التصويت على التعديل الحكومي الموسع

البرلمان في تونس

تونس - (د ب أ)

أعلن مكتب البرلمان في تونس، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة عامة للتصويت على التعديل الحكومي الموسع يوم 26 من الشهر الجاري.

وأجرى المشيشي الذي استلم منصبه على رأس حكومة التكنوقراط في سبتمبر الماضي، تعديلاً موسعًا شمل 11 وزيرًا دون أن إشراك للأحزاب.

وللحصول على ثقة البرلمان يتعين التصويت بالأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 109 أصوات.

وتحظى الحكومة بدعم أكبر حزبين في البرلمان وهما حركة النهضة الإسلامية (54 نائبًا) وحزب "قلب تونس" (30 نائبًا) إلى جانب حزب "تحيا تونس" وكتلة الإصلاح الديمقراطي (16 نائب).

البرلمان في تونس تونس حركة النهضة الإسلامية

الخبر التالى:

ميركل تتطلع لفصل جديد في العلاقات الألمانية الأمريكية في عهد بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 158963

    عدد المصابين

  • 124605

    عدد المتعافين

  • 8747

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 97230307

    عدد المصابين

  • 69732361

    عدد المتعافين

  • 2080304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا