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الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى البيت الأبيض

10:49 م الأربعاء 20 يناير 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى البيت الأبيض

جو بايدن وزوجته


وكالات

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض، لمباشرة عمله كرئيس للولايات المتحدة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وترجل بايدن بصحبة زوجته جيل بايدن وأفراد أسرته من السيارات، وهم يدخلون البيت الأبيض.

وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

البيت الأبيض جو بايدن زوجة بايدن

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