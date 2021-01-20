الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى البيت الأبيض
وكالات
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض، لمباشرة عمله كرئيس للولايات المتحدة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وترجل بايدن بصحبة زوجته جيل بايدن وأفراد أسرته من السيارات، وهم يدخلون البيت الأبيض.
وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".
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