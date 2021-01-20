أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ بعد أداء عضوين اليمين الدستورية اليوم

10:38 م الأربعاء 20 يناير 2021
الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ بعد أداء عضوين اليمين الدستورية اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

يؤدي عضوان ديمقراطيان جديدان من ولاية جورجيا الأمريكية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بحضور نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس، وبالتالى يسيطر الحزب الديمقراطي رسميًا على مجلس الشيوخ الأمريكي، والعضوان هما، أوسوف ورافائيل وارنوك .

وتغلب أوسوف ووارنوك على خصميهما الجمهوريين بهامش ضئيل في انتخابات الإعادة في 5 يناير في ولاية جورجيا، التي عادة ما تصوت لصالح الجمهوريين.

وستشهد هاريس أيضا أداء اليمين الدستورية من الرجل الذي اختاره حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لشغل مقعدها في مجلس الشيوخ، الشاغر الآن بعد أن أدت اليمين كنائبة للرئيس.

وسيكون أليكس باديلا، وزير خارجية كاليفورنيا السابق، أول عضو في مجلس الشيوخ عن الولاية من أصول لاتينية.

وبعد أداء اليمين، سيصبح الديمقراطيون مسيطرين عن مجلس الشيوخ لأول مرة منذ أن فقدوا السيطرة على المجلس في عام 2014.

كامالا هاريس مجلس الشيوخ الأمريكي ولاية جورجيا

الخبر التالى:

بريطانيون يستغلون ثغرة إلكترونية للحصول على لقاح كورونا مبكرًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا