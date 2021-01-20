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"سي إن إن": ترامب مدد حماية الخدمة السرية لأبنائه قبل تركه المنصب

10:31 م الأربعاء 20 يناير 2021
"سي إن إن": ترامب مدد حماية الخدمة السرية لأبنائه قبل تركه المنصب

دونالد ترامب

وكالات

أكد مصدر أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، مدد حماية الخدمة السرية لعددًا من أفراد عائلته قبل أن يترك منصبه، صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال المصدر، للشبكة الإخبارية، إن بايدن وقع مذكرة لتمديد حماية الخدمة السرية لجميع أبنائه لمدة 6 أشهر قبل أن يترك منصبه بدقائق.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أن ترامب مدد حماية الخدمة السرية لـ 13 من أفراد عائلته عندما ترك منصبه.

وتقول الشبكة الإخبارية، إنه عادة ما تطبق الحماية على الأطفال حتى بلوغ سن الـ16 عامًا، لكن بتوقيعه على مذكرة لتمديد الحماية لانبائه، فإنها ستوفر الحماية لجميع أنباء ترامب.

ترامب الخدمة السرية

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