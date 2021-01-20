أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري السنة الجديدة 2021

رئيس التشيك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

10:25 م الأربعاء 20 يناير 2021
رئيس التشيك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان

براغ - (د ب أ)

أعلن مكتب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف مكتب الرئيس في بيان إن الرجل البالغ 76 عامًا، حصل على جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، وسيبقى في مستشفى عسكري في براغ لمدة يومين آخرين لإجراء مجموعة من الفحوص.

وبحسب تقارير سابقة فإن الرئيس يعاني من مرض السكري ومرض عصبي.

وتعرضت حكومة التشيك لانتقادات كثيرة بسبب طريقة طرحها للقاحات، حيث اشتكى العديد من السكان من أن التطعيمات لا تتم بالسرعة الكافية.

الرئيس التشيكي لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

البيت الأبيض يطلق موقعًا إلكترونيًا لبايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا