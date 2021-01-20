رئيس التشيك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

براغ - (د ب أ)

أعلن مكتب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف مكتب الرئيس في بيان إن الرجل البالغ 76 عامًا، حصل على جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، وسيبقى في مستشفى عسكري في براغ لمدة يومين آخرين لإجراء مجموعة من الفحوص.

وبحسب تقارير سابقة فإن الرئيس يعاني من مرض السكري ومرض عصبي.

وتعرضت حكومة التشيك لانتقادات كثيرة بسبب طريقة طرحها للقاحات، حيث اشتكى العديد من السكان من أن التطعيمات لا تتم بالسرعة الكافية.