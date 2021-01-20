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البرلمان اليوناني يوافق على توسيع الحدود البحرية للبلاد

09:22 م الأربعاء 20 يناير 2021
البرلمان اليوناني يوافق على توسيع الحدود البحرية للبلاد

البرلمان اليوناني يوافق على توسيع الحدود البحرية ل


أثينا - (د ب أ)

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، على توسيع المياه الإقليمية للبلاد بأغلبية كبيرة.

ووافق الأعضاء على توسيع حدود اليونان في غرب البلاد من 6 إلى 12 ميلاً بحريًا (من 11 إلى 22 كيلومترًا).

وامتنع عن التصويت 16 نائبًا فقط، من بين 300 نائب.

وبرغم من أن الاقتراح سيكون متوافقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1994، إلا أنه قد يمهد الطريق لمزيد من الامتدادات الإقليمية في بحر إيجه والتي يمكن أن تؤجج العلاقات المشحونة بالفعل مع تركيا.

وكان البرلمان التركي، قال عام 1995 إنه سيفسر هذا التمديد باعتباره سببًا لإعلان الحرب.

ولطالما كانت أنقرة وأثينا على خلاف حول احتياطيات الغاز الطبيعي والحدود البحرية، حيث يدعي كلاهما الحق في التنقيب عن موارد الطاقة والتنقيب عنها في نفس الجزء من شرق البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تجتمع الدولتان الجارتان العضوتان في حلف شمال الأطلسي "ناتو" تركيا واليونان، يوم الاثنين المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2016، لحل بعض خلافاتهم.

ووصل الموقف إلى ذروته آخر مرة في صيف 2020. وفي ذلك الوقت، كان هناك حتى صدام بين فرقاطتين، يونانية وتركية.

الحدود البحرية برلمان اليونان

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