ماكرون يرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ
وكالات
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، بعد ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسًا لأمريكا، وقبل توقيع القرار رسميًا في المكتب البيضاوي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
ووفقًا للشبكة الأمريكية، قال ماكرون، إننا سنكون أقوى لمواجهة تحديات العصر، ولبناء المستقبل وأقوى لحماية الكوكب، أهلاً بواشنطن في اتفاق بايس.
ويوقع اليوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على 17 أمرًا تنفيذيًا بعد تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكي.
وتضمنت القرارات السبعة عشر أهم القضايا التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وإلغاء قرارات الهجرة التي اتخذها ترامب، والعودة إلى اتفاق المناخ، وأخرى تخص الاقتصاد والمساواة، وذلك بحسب ما أوردته "سي إن إن".
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