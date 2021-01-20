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الصين تعلن فرض عقوبات على 28 أمريكيًا بينهم مايك بومبيو

08:37 م الأربعاء 20 يناير 2021
الصين تعلن فرض عقوبات على 28 أمريكيًا بينهم مايك بومبيو

مايك بومبيو


بكين - (د ب أ)

فرضت الصين، اليوم الأربعاء، عقوبات على 28 شخصية أمريكية من بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنهم انتهكوا بشكل خطير سيادة الصين وكانوا مسؤولين بشكل رئيسي عن سلسلة من التحركات الأمريكية المجنونة بشأن القضايا المتعلقة بالصين، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث إن من بين الشخصيات التي فرضت الصين عليها عقوبات "مايكل آر بومبيو وبيترنافارو وروبرت سي أوبراين وديفيد آر ستيلويل وماثيو بوتينجر وأليكس إم أزار الثاني وكيث جيه كراش وكيلي دي كيه كرافت من إدارة ترامب بالإضافة إلى جون. بولتون وستيفن ك.بانون.

وتابع المتحدث: "يُمنع هؤلاء الأفراد وأفراد عائلاتهم المباشرين من دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينية. كما يُحظر عليهم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم التعامل مع الصين".

الخارجية الأمريكية الصين فرض عقوبات مايك بومبيو

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