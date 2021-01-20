بايدن يوقع أول الأوامر التنفيذية كرئيس للولايات المتحدة



وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، في الكونجرس أول الأوامر التنفيذية كرئيس للولايات المتحدة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأدى بايدن، اليمين الدستورية الأربعاء، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.

ووقف بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، دقيقة صمت حدادًا على أرواح مئات الآلاف من الأمريكيين الذين توفوا إثر وباء كورونا.