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الرئاسة التونسية ترد على اتهام قيس سعيد لليهود بالتورط في الاحتجاجات

08:31 م الأربعاء 20 يناير 2021
الرئاسة التونسية ترد على اتهام قيس سعيد لليهود بالتورط في الاحتجاجات

الرئيس التونسي قيس سعيّد


وكالات

نفت الرئاسة التونسية ما تداولته وسائل إعلام عبرية ومواقع تواصل اجتماعي حول "زلة لسان" للرئيس قيس سعيد اتهم فيها اليهود بالتورط في أعمال الشغب التي تشهدها تونس.

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن الرئيس سعيد "لم يتعرض لأي دين ولم يكن هناك أي مبرر يستسيغه أي عاقل لطرح قضيّة الأديان في ظل هذه الاحتجاجات، هذا فضلا عن أنه يعتبر أن هذه القضية غير مطروحة أصلا في تونس".

وأكد البيان أن موقف الرئيس التونسي واضح في هذا المجال فهو يفرق بين اليهودية من جهة، والصهيونية من جهة أخرى. وللتذكير فإن رئيس الجمهورية تولى دعوة كبير الأحبار في تونس لحضور موكب أدائه لليمين الدستورية من بين عدد من المدعوين الآخرين منهم مفتي الجمهورية وكبير الأساقفة في تونس وهو يعتبر أن اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين.

وأوضح قيس سعيد، صباح اليوم في مكالمة هاتفية جمعته بكبير الأحبار حاييم بيتان، أن اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين، وذكّر بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية وبأنه يفرق بين حرية الأديان وحق الشعب الفلسطيني في أرضه. هذا الحق الذي يعتبر مبدأ ثابتًا لا مجال لأي أحد أن يدخل الإرباك عليه بتواطئه مع الغاصبين المحتلين.

وقال البيان الرئاسي إن في تونس من لا يتورع عن الكذب والافتراء ويتظاهر بما لا يبطن لتحقيق غايات سياسية معلومة لدى الجميع، فلم يكفه العمل على الحصار في الداخل، نجده يسعى اليوم إلى فرض الحصار من الخارج بالتواطؤ مع من يتآمرون على تونس وشعبها.

قيس سعيد الرئاسة التونسية احتجاجات تونس

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