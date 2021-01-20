المغرب يسجل 1152 إصابة و32 وفاة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
الرباط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 462542 حالة.
وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 32 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8043، كما تم تسجيل 1329 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 437955.
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