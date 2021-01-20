روسيا تدعو بايدن إلى العودة للحوار بشأن معاهدة انتشار الأسلحة النووية
وكالات
دعت روسيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العودة للحوار بشأن معاهدة انتشار الأسلحة النووية، حسبما ذكرت "العربية".
وأدى بايدن، اليمين الدستورية قبل قليل، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.
أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.
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