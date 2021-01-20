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تشيلي توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا

07:36 م الأربعاء 20 يناير 2021
تشيلي توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا

سينوفاك

سنتياجو دي تشيلي - (د ب أ)

وافقت لجنة خبراء في تشيلي، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين ضد وامتناع عضو واحد عن التصويت، على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك المضاد لـ(كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة قصر استخدام اللقاح على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما.

سينوفاك تشيلي لقاح كورونا

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